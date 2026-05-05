Vuelta España Femenina 2026 | Kerbaol si prende la terza tappa Paternoster in top 10 Koch resta leader

La terza tappa della Vuelta España Femenina 2026 si è conclusa con una vittoria in volata di Cèdrine Kerbaol, che ha tagliato il traguardo con un vantaggio di quattro secondi sul gruppo finale. La corsa si è disputata su un percorso di 121 chilometri. Tra le italiane in gara, Paternoster è riuscita a entrare tra le prime dieci, mentre Koch è ancora al comando della classifica generale.

Si conclude con l’allungo vincente di Cèdrine Kerbaol la terza tappa della Vuelta Femenina 2026. La ciclista francese è arrivata al traguardo con un margine di quattro secondi rispetto al gruppo al termine del percorso di 121.2 km che ha visto una partenza da Padròn ed un arrivo presso A Coruna. Nello specifico la transalpina in forza alla EF Education-Oatly ha trovato il guizzo nel tratto in pavé che ha contrassegnato l’ultima parte della frazione, trovando l’attacco dopo essere stata ottimamente supportata dalla sua squadra ben resistendo nelle ultime pedalate. Secondo posto poi per la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) davanti alla canadese Sarah Van Dam (Team Visma I Lease a Bike), terza precedendo Linae Lippert (Movistar Team) e Paula Blasi (UAE Team ADQ).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vuelta España Femenina 2026: Kerbaol si prende la terza tappa, Paternoster in top 10. Koch resta leader Notizie correlate Vuelta España Femenina 2026, Bossuyt vince in volata la seconda tappa. Paternoster ai piedi del podioSeconda tappa e secondo arrivo in volata consecutivo alla Vuelta España Femenina 2026, con la belga Shari Bossuyt che ha vinto piuttosto nettamente... Leggi anche: Vuelta España Femenina 2026, la svizzera Ruegg conquista la prima tappa Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vuelta di Spagna femminile 2026: Percorso, salite e favorite del grand tour spagnolo; VUELTA ESPAÑA FEMENINA 2026. CHI SARA' LA REGINA DI SPAGNA? SETTE TAPPE E TANTA SALITA PER SCOPRIRLO; Vuelta España Femenina 2026: il percorso e le tappe ai raggi X; Kerbaol vince con un'azione da finisseur! A Kopecky lo sprint delle battute: rivivi l'arrivo. Vuelta España Femenina 2026: Kerbaol si prende la terza tappa, Paternoster in top 10. Koch resta leaderSi conclude con l’allungo vincente di Cèdrine Kerbaol la terza tappa della Vuelta Femenina 2026. La corridora francese è arrivata al traguardo con un ... oasport.it Vuelta España Femenina 2026, Bossuyt vince in volata la seconda tappa. Paternoster ai piedi del podioSeconda tappa e secondo arrivo in volata consecutivo alla Vuelta España Femenina 2026, con la belga Shari Bossuyt che ha vinto piuttosto nettamente allo ... oasport.it Il 4 Maggio 1961 nacque LUIS HERRERA, corridore colombiano degli anni ottanta. Herrera fu un grande scalatore, vinse la Vuelta a España nel 1987 e la classifica di miglior grimpeur in tutti e tre i Grandi Giri ( al Tour la vinse due volte ). Altri suoi successi fur - facebook.com facebook CICLISMO / È tempo di “Grandi Giri”: Erica Magnaldi al via della Vuelta España x.com