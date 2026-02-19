Sabina Radu ritrova fiducia nel futuro e ringrazia le istituzioni che l' hanno aiutata

Sabina Radu, residente a Taurianova, ha ritrovato speranza nel futuro grazie all’intervento delle istituzioni che le hanno garantito il supporto necessario. La donna, affetta da Sla, ha espresso gratitudine per aver finalmente ottenuto l’assistenza di cui aveva bisogno, permettendole di vivere nella sua abitazione con maggiore serenità. La sua vicenda ha attirato l’attenzione locale, portando attenzione sulla situazione di molte persone che lottano per i diritti di assistenza. Radu ora guarda avanti con più fiducia e determinazione.

La donna di Taurianova affetta da Sla, grazie all'intervento dell'assessora regionale Straface, ha ottenuto i pagamenti di caregiver e home premium, l'aumento delle ore di fisioterapia e logopedia Speranza e fiducia nel futuro pervadono le parole di Sabina Radu, la donna di Taurianova affetta da Sla che da anni affronta difficoltà per avere l'assistenza a cui ha diritto nell'ambiente della sua casa. Dopo tante battaglie, appelli alle istituzioni e giornali insieme al marito e caregiver Sergio Carrozza, adesso Sabina sente il bisogno di affidare a una lettera il suo ringraziamento verso chi le ha dato concreto aiuto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

“I bambini che vedono le città distrutte dalla guerra che fiducia avranno nel futuro e che uomini diventeranno? È anche al storia di Gomorra”: così Marco D’AmoreMarco D’Amore, regista, sceneggiatore e attore, presenta “Gomorra – Le Origini”, disponibile dal 9 gennaio su Sky e streaming su Now.

Giubileo: Gualtieri ringrazia le istituzioni, “prova superata con lavoro di squadra”Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ringraziato le istituzioni per il contributo alla buona riuscita del Giubileo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.