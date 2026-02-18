Francesca Albanese respinta dall’Onu la richiesta di dimissioni

Francesca Albanese ha visto respinta dall'ONU la sua richiesta di dimissioni, alimentando tensioni tra le diplomazie occidentali e le Nazioni Unite. La sua opposizione riguarda alcune decisioni dell’organizzazione, che ha giudicato infondate le sue accuse. Albanese aveva presentato la richiesta in seguito a divergenze su interventi umanitari e responsabilità internazionali. La decisione dell’ONU arriva mentre si intensificano le polemiche sulla gestione delle crisi globali. La vicenda si inserisce in un quadro di forti scontri tra le parti coinvolte.

Il muro contro muro tra le diplomazie occidentali e le Nazioni Unite si arricchisce di un capitolo decisivo. Il comitato di sei esperti dell’Alto commissariato per i diritti umani ha preso una posizione netta: la richiesta di dimissioni avanzata contro Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi, è ufficialmente “basata sulla disinformazione”. La mozione, partita inizialmente dalla Francia e sostenuta da altre sei nazioni, tra cui l’Italia, è stata respinta con forza dall’organismo internazionale, che vede in questa mossa un segnale allarmante. “Preoccupa l’aumento di attacchi politicamente motivati e maliziosi contro esperti indipendenti di diritti umani”, spiegano gli esperti, denunciando un clima di ostilità verso chi cerca di accertare responsabilità internazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Francesca Albanese, respinta dall’Onu la richiesta di dimissioni Respinta richiesta di dimissioni di Francesca Albanese all'Onu dopo il caos su "Israele nemico dell'umanità"L'Onu ha rifiutato di accogliere la richiesta di dimissioni di Francesca Albanese, accusandola di aver diffuso un video manipolato che ha creato confusione su Israele. La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese dall’Onu: «Parole oltraggiose contro Israele»La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Anche il governo italiano prende le distanze da Francesca Albanese; La Lega: Mai più Francesca Albanese accolta a Genova, Salis ha arrecato un danno d’immagine; La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: Parole oltraggiose e riprovevoli. Francesca Albanese, respinta dall'Onu la richiesta di dimissioni: Basata su disinformazioneLa richiesta di dimissioni della relatrice Onu per i palestinesi è basata su informazioni manipolate, scrivono gli esperti Onu ... tg.la7.it Francesca Albanese, respinta dall’Onu la richiesta di dimissioniIl muro contro muro tra le diplomazie occidentali e le Nazioni Unite si arricchisce di un capitolo decisivo. Il comitato di sei esperti dell’Alto ... thesocialpost.it La richiesta di dimissioni da relatrice dell'Onu di Francesca Albanese Per il comitato di esperti dell'organizzazione è "basata sulla disinformazione". Lo scrive in un comunicato il comitato di sei componenti - che fa capo all'Alto commissariato per i diritti umani facebook “Assumiamo pure che lo stupro sia avvenuto. E allora”. Francesca Albanese x.com