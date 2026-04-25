Polizia stradale l' allarme del Siulp | Solo 117 agenti in tutta la provincia il livello più basso di sempre

Questa mattina, in occasione del 25 aprile, si è tenuto un incontro tra il sindacato Siulp e la dirigente del Compartimento Polizia Stradale Emilia-Romagna, responsabile della specialità del centauro a livello regionale. Il sindacato ha evidenziato che nella provincia ci sono solo 117 agenti di polizia stradale in servizio, un numero che rappresenta il record più basso di sempre.

Si è svolto questa mattina, sabato 25 aprile, l’incontro tra la delegazione Siulp e la Dott.ssa Simonetta Lo Brutto, dirigente del Compartimento Polizia Stradale Emilia-Romagna, massimo organo regionale per la Specialità del centauro. "La riunione - fa sapere il sindacato - ha avuto come oggetto.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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