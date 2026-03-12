Volley Club B1 femminile l' Elettromeccanica Angelini Cesena verso la trasferta di Modena

Il Volley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena, si prepara per una trasferta a Modena. La partita si terrà sabato 14 marzo alle ore 18 sul campo dell’Anderlini Modena. Si tratta di un incontro importante in chiave salvezza per la squadra di Cesena. La partita rappresenta un altro passo nel campionato di serie B1 femminile.

È in arrivo un altro delicato incontro in chiave salvezza per l'Elettromeccanica Angelini: sabato 14 marzo, Cesena sarà di scena sul campo dell'Anderlini Modena, inizio gara alle ore 18. Le bianconere, undicesime in classifica con 21 punti e fuori dalla zona rossa per due lunghezze, arrivano dalla sconfitta al tie break contro Forlì. Anche le emiliane, penultime con 14 punti, sono reduci da una sconfitta rimediata al quinto set contro Ostiano.

Volley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena riparte a CampagnolaSi apre domani, sabato 7 febbraio, dopo due settimane di riposo, sul campo dell’OSGB Volley il girone di ritorno di Serie B1 per l’Elettromeccanica...

Volley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini si arrende alla legge della capolista RavennaNulla da fare contro la capolista Ravenna: l’Elettromeccanica Angelini Cesena, priva della regista Lupoli per un infortunio alla mano sinistra, si...

