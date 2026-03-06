Domani, sabato 7 marzo, al PalaSport Villa Romiti di Forlì si terrà il derby di ritorno tra l’Elettromeccanica Angelini e la Libertas, con inizio alle ore 16. La partita vedrà affrontarsi le due squadre in una sfida che promette intensità e emozioni, con entrambe pronte a dare il massimo per ottenere la vittoria.

Domani, sabato 7 marzo, al PalaSport Villa Romiti a Forlì andrà in scena il derby di ritorno tra l’Elettromeccanica Angelini e la Libertas, fischio d’inizio alle ore 16.30 Domani, sabato 7 marzo, al PalaSport Villa Romiti a Forlì andrà in scena il derby di ritorno tra l’Elettromeccanica Angelini e la Libertas, fischio d’inizio alle ore 16.30. All’adrenalina da derby si aggiunge il peso dei punti in palio, fondamentali per provare ad allungare sulla zona retrocessione: Cesena è attualmente decima con 20 punti, mentre Forlì insegue a quota 19. Le bianconere arrivano da un periodo positivo, con l’ultima vittoria contro la quotata Ostiano che testimonia il buon momento della squadra. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Volley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena riparte a CampagnolaSi apre domani, sabato 7 febbraio, dopo due settimane di riposo, sul campo dell’OSGB Volley il girone di ritorno di Serie B1 per l’Elettromeccanica...

Volley femminile, ultima d’andata per l’Elettromeccanica Angelini: sfida alla capolista RavennaUltima giornata del girone d’andata per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che sabato 17 gennaio sarà di scena al PalaCosta di Ravenna, nella tana...

Aggiornamenti e notizie su Elettromeccanica Angelini.

Temi più discussi: Volley femminile, un derby rovente attende l’Elettromeccanica Angelini a Forlì; Volley Club B1 femminile, un’altra prova di maturità per l’Elettromeccanica Angelini Cesena; Elettromeccanica Angelini Cesena supera Ostiano e centra la terza vittoria consecutiva; Colpaccio dell’Angelini sul campo del Team Bologna.

Volley B1 femminile. Calisesi e Gregori, lo strano derby Forlì-Cesena. Domani al Villa Romiti in palio una fetta di salvezzaIl libero della Life365.eu è di scuola bianconera. La collega dell’Angelini è cresciuta nella Libertas. msn.com

Elettromeccanica Angelini Cesena supera Ostiano e centra la terza vittoria consecutivaTerza vittoria consecutiva per l’Elettromeccanica Angelini Cesena nel campionato di B1 femminile. Al Pala BCC Romagnolo le bianconere si impongono con un netto 3-0 sull’Ostiano Volley (25-16, 25-22, ... forli24ore.it

Elettromeccanica Angelini Cesena vs Ostiano Volley (Parte 2) Foto di Alessandro Rossi - facebook.com facebook

Elettromeccanica Angelini Cesena supera Ostiano e centra la terza vittoria consecutiva x.com