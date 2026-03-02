Volley A2 femminile la nuova Bartoccini MC Restauri ripartirà da Alessia Fiesoli

La squadra di volley femminile di serie A2 ha annunciato che la nuova formazione ripartirà con Alessia Fiesoli come parte del roster. Durante la stagione passata, la giocatrice ha mostrato prestazioni che hanno sorpreso anche le avversarie più quotate, rappresentando una delle poche note positive in un'annata complessa. La società ha confermato il suo ruolo nel progetto per la prossima stagione.

Il club rossonero inizia a porre i tasselli per la risalita ufficializzando la conferma della schiacciatrice: "Felicissima di restare" È stata una delle note più liete di una stagione amarissima, con prestazioni che hanno messo in difficoltà anche avversarie di grido. Massima fiducia per questa giocatrice, che questa categoria, nel corso della sua carriera, l'ha giocata (e vinta) più volte. "Sono molto contenta della riconferma – spiega Fiesoli – perché, anche se è stata una stagione difficile sotto tanti aspetti, la società c'è sempre stata e fa percepire che ci tiene a risalire subito. Aldilà del fatto che certe cose non si sono incastrate bene, io mi trovo molto bene a Perugia.