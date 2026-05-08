In un periodo in cui molte persone stanno prenotando i voli per le vacanze estive, si torna a parlare dei diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo. Nonostante l’aumento dei costi del carburante, le normative europee garantiscono ancora il rimborso anche in questa fase. La questione riguarda milioni di italiani che si preparano a partire, con attenzione alle condizioni di rimborso in caso di disservizi.

Un volo cancellato dà diritto al rimborso anche in questa fase delicata per il trasporto aereo, caratterizzata dal caro cherosene? La domanda è quanto mai attuale, dal momento che milioni di italiani stanno procedendo alla prenotazione del volo per le vacanze estive. La risposta arriva dalla Commissione Europea, che ha dettato le nuove linee guida per il volo. In estrema sintesi la Commissione, intervenendo a tutela dei consumatori, ha stabilito che l’aumento del prezzo del cherosene non può essere utilizzato dalle compagnie aeree come scusa per negare i risarcimenti in caso di voli cancellati. Volo cancellato per circostanza straordinaria. Il nodo della questione gira attorno alla definizione di “ circostanza straordinaria ”.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Voli cancellati, Ue: rimborso garantito anche se c’è il caro cherosene. I diritti dei passeggeri

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