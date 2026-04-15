Caro carburante e voli cancellati? Si può ottenere il rimborso Ecco come

Le tensioni internazionali hanno portato a cancellazioni di voli e a un aumento dei prezzi del carburante, influenzando i programmi di viaggio. Alcuni passeggeri si sono trovati a dover affrontare voli cancellati o modifiche agli orari, mentre altri si chiedono come ottenere un eventuale rimborso. In questo scenario, le compagnie aeree hanno adottato procedure specifiche per gestire le richieste di risarcimento e rimborso dei biglietti.

Le tensioni internazionali stanno iniziando ad avere effetti anche sui viaggi, con possibili aumenti dei prezzi e cancellazioni di voli legate al costo del carburante e alla riorganizzazione delle rotte aeree. Le associazioni dei consumatori, come Codici Emilia-Romagna, “invita i cittadini a.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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