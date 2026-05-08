Voli cancellati per crisi carburante | le nuove regole UE sui rimborsi

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, sono state introdotte nuove regole dall’Unione Europea riguardo ai rimborsi per i voli cancellati a causa di crisi nel settore del carburante. Le norme chiariscono i criteri per ricevere un indennizzo e distinguono tra il rimborso del biglietto e il risarcimento economico. Queste disposizioni si applicano ai passeggeri coinvolti in cancellazioni di voli, stabilendo le modalità di richiesta e le cifre massime riconosciute.

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? Punti chiave Quanto puoi ricevere di indennizzo per un volo cancellato?. Come distinguere tra rimborso del biglietto e risarcimento economico?. Perché la carenza di carburante può negarti il risarcimento extra?. Quando scade il tuo diritto a ricevere i soldi sul conto?.? In Breve Indennizzi da 250 a 600 euro in base alla distanza della tratta volata.. Rimborso monetario entro 7 giorni senza obbligo di accettare voucher delle compagnie.. Assistenza gratuita per pasti, hotel e trasporti in caso di scali bloccati.. Cancellazione senza indennizzo extra se comunicata con 14 giorni di anticipo.. L’8 maggio 2026 la Commissione europea ha definito nuove regole per i passeggeri dopo che le tensioni in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno causato la cancellazione di oltre 12 mila voli in Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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