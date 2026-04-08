Nelle ultime settimane si sono verificati diversi casi di voli cancellati a causa di mancanza di carburante, creando disagi tra i passeggeri. Le compagnie aeree sono tenute a rimborsare i clienti secondo le normative vigenti, ma le modalità e le tempistiche variano. Nel frattempo, si discute anche sulla convenienza o meno di sottoscrivere assicurazioni supplementari per coprire eventuali cancellazioni o ritardi.

Roma, 8 aprile 2026 – E se la guerra, nonostante la tregua, dovesse riprendere? E se a causa del conflitto in Iran e al blocco dello stretto di Hormuz, che comunque nonostante la tregua potrebbe comunque avere ripercussioni sugli approvvigionamenti nei prossimi mesi ( le navi e petroliere che partiranno da oggi impiegheranno anche mesi per arrivare a destinazione), dovessero cancellare il mio volo per le vacanze? Avrei diritto a rimborsi? Perderei tutti i soldi? L’allarme aerei senza carburante. Per ora aumentano i prezzi. Voli a terra per le vacanze?. Le norme che tutelano i passeggeri. I rimborsi previsti. L’assicurazione sui voli. Allarme carburante per gli aerei, timori per i voli estivi Sono le domande che molti si pongono in queste ore, nella speranza che la tregua regga e che porti a una dichiarazione di pace duratura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Voli cancellati per mancanza di carburante? I rimborsi previsti e perché non conviene assicurarsi

Voli cancellati per la crisi energetica, l’assicurazione di viaggio conviene?Viaggiare in aereo, nel prossimo futuro, potrebbe non essere così scontato: tra tensioni internazionali, aumento dei prezzi dei biglietti e scarsità...

Oltre 20 mila voli cancellati. La corsa ad ostacoli dei rimborsiRoma, 9 marzo 2026 – Il sogno di una vacanza alle Maldive, inseguito per anni, e svanito di colpo.

Temi più discussi: Voli cancellati per la scarsità di carburante? Serve l’assicurazione? Cosa fare e i diritti dei passeggeri; Emergenza carburante: il rischio di voli cancellati si fa concreto; Carburanti, Lufthansa e Ryanair lanciano l’allarme sulle cancellazioni dei voli in estate; Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in quattro aeroporti italiani (Linate, Venezia, Treviso e Bologna): Rifornirsi altrove.

Carburante razionato e voli a rischio? Cosa succede, i piani di emergenza e come evitare la beffa delle vacanze estiveIn alcuni scali italiani sono state adottate misure di contenimento e l'incertezza influenza le scelte delle compagnie ma anche dei viaggiatori, con un effetto domino che rischia di travolgere il comp ... today.it

Non solo Ryanair: quali voli saranno cancellati per la crisi energetica. A rischio anche i rimborsiLa crisi energetica colpisce il settore aereo: voli cancellati, tratte ridotte e rimborsi a rischio. Ecco cosa sta succedendo e cosa aspettarsi. alfemminile.com

Stop di Ryanair alle Azzorre: voli cancellati e prezzi a rischio aumento #ryanair x.com

Voli cancellati e restrizioni negli aeroporti italiani: gli scali coinvolti, cosa sta succedendo - facebook.com facebook