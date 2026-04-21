Voli cancellati per carburante la pessima notizia per i passeggeri | Oltre il danno ora questo

I passeggeri si sono trovati di fronte a cancellazioni di voli improvvise a causa di problemi con il carburante. Le valigie erano già pronte, i biglietti in mano e l’attesa della partenza si è trasformata in delusione. L’annuncio della cancellazione ha colto di sorpresa molti, creando disagi e confusione tra chi si preparava a partire. La situazione ha coinvolto diversi voli, generando ripercussioni sui programmi di viaggio.

Le valigie già pronte, i biglietti in mano, l’attesa della partenza. Poi l’annuncio che cambia tutto: volo cancellato. Non per sciopero, non per guasto tecnico, ma per qualcosa di ancora più imprevedibile. Quando il problema riguarda il carburante, lo scenario cambia radicalmente. E anche i diritti dei passeggeri seguono regole diverse. Se questa estate i voli dovessero essere cancellati per carenza di carburante, i passeggeri non avranno diritto al risarcimento economico. A chiarirlo è stato il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas, durante un vertice con i ministri dei Paesi membri. Quando non scatta il risarcimento. Secondo la normativa europea, situazioni come l’impossibilità di rifornire gli aerei rientrano tra le “circostanze eccezionali”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Voli cancellati per carburante, la pessima notizia per i passeggeri: “Oltre il danno, ora questo” Notizie correlate Cancellati 43mila voli a causa dell’escalation in Medio Oriente: oltre 7,5 milioni i passeggeri rimasti a terraSono oltre 7,5 milioni le persone che hanno visto i propri voli cancellati dall’inizio del conflitto in Medio Oriente, a seguito della chiusura dei... Medio Oriente, traffico aereo nel caos: oltre 5mila voli cancellati e più di un milione di passeggeri bloccatiFiumicino, 2 marzo 2026 – Nei tabelloni degli aeroporti, in queste ore, una sola parola domina: cancellato. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Voli, l'allarme: L'Europa ha carburante per 6 settimane, poi cancellazioni. L'Ue rassicura. Boom dell'import di cherosene Usa; Voli aerei a rischio in Europa: Carenza di jet fuel. Cosa succede ai carburanti a maggio; Conviene fare assicurazioni sui viaggi in programma per quest’estate?; La crisi del carburante mette a terra i primi voli: da Lufthansa a Klm, ecco come si stanno muovendo le compagnie aeree. Voli cancellati in Ue: niente risarcimento per carenza jet fuel, ecco perchéNessun risarcimento per voli cancellati nell'Ue a causa della carenza di jet fuel, perché è una 'circostanza eccezionale'. I passeggeri avranno diritto solo al rimborso o alla riprotezione. adnkronos.com Voli cancellati per il carburante, c’è il diritto al rimborso? Ecco cosa fa la differenzaIl commissario ai trasporti Tzitzikostas: L’aumento dei prezzi del jet fuel non è una circostanza eccezionale. Diverso il caso, per ora escluso, di carenza di approvvigionamenti. Riprotezione, resti ... msn.com Voli cancellati per carenza di carburante Sì al rimborso, no al risarcimento. Ecco perché facebook Voli cancellati per il caro carburante. L’Ue chiarisce quando si ha diritto al risarcimento x.com