Voli cancellati per carburante la pessima notizia per i passeggeri | Oltre il danno ora questo

Da thesocialpost.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I passeggeri si sono trovati di fronte a cancellazioni di voli improvvise a causa di problemi con il carburante. Le valigie erano già pronte, i biglietti in mano e l’attesa della partenza si è trasformata in delusione. L’annuncio della cancellazione ha colto di sorpresa molti, creando disagi e confusione tra chi si preparava a partire. La situazione ha coinvolto diversi voli, generando ripercussioni sui programmi di viaggio.

Le valigie già pronte, i biglietti in mano, l’attesa della partenza. Poi l’annuncio che cambia tutto: volo cancellato. Non per sciopero, non per guasto tecnico, ma per qualcosa di ancora più imprevedibile. Quando il problema riguarda il carburante, lo scenario cambia radicalmente. E anche i diritti dei passeggeri seguono regole diverse. Se questa estate i voli dovessero essere cancellati per carenza di carburante, i passeggeri non avranno diritto al risarcimento economico. A chiarirlo è stato il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas, durante un vertice con i ministri dei Paesi membri. Quando non scatta il risarcimento. Secondo la normativa europea, situazioni come l’impossibilità di rifornire gli aerei rientrano tra le “circostanze eccezionali”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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