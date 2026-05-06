Crisi carburante il piano d'emergenza delle compagnie aeree | stop voli il sabato tagli su rotte brevi

Le compagnie aeree stanno adottando misure di emergenza a causa della crisi del carburante, causata dalla guerra e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Tra le iniziative prese, ci sono sospensioni dei voli il sabato e riduzioni sui collegamenti più brevi. Queste decisioni mirano a contenere i costi e garantire la continuità del servizio, limitando temporaneamente alcune rotte e frequenze di volo.

Le compagnie, per far fronte alla crisi portata dalla guerra e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, stanno valutando se sacrificare delle rotte e dei voli.🔗 Leggi su Fanpage.it

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