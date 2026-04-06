Per questa Pasquetta, l’oroscopo segnala alcune raccomandazioni: la Vergine è invitata a non posticipare questioni cruciali, mentre i Pesci dovrebbero prestare attenzione alla gestione delle finanze. Per i Bilancia, si consiglia di mantenere la calma in eventuali conflitti nelle relazioni. Nel frattempo, il Sole in Ariete, accompagnato da Saturno e Nettuno, prosegue la sua influenza, mescolando energia, intuito e responsabilità.

Continua l’energia del Sole in Ariete, affiancato da Saturno e Nettuno, una combinazione che unisce impulso, visione e senso di responsabilità. Non si tratta solo di agire, ma di dare direzione concreta a ciò che nasce come intuizione o desiderio. Il passaggio più significativo è rappresentato dall’ingresso di Marte in Ariete il giorno 9, che rafforza ulteriormente il clima di iniziativa, decisione e coraggio. Le energie diventano più dirette, a tratti impulsive, ma anche estremamente efficaci se ben canalizzate. Nel corso della settimana la Luna si muove tra il Sagittario e l’Acquario, favorendo prima apertura, movimento e desiderio di esplorare, per poi orientarsi verso dinamiche più mentali, sociali e orientate al confronto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’oroscopo di Pasquetta: “Vergine, non rimandare questioni importanti. Pesci, concentrati sulla gestione dei soldi. Bilancia? Attenzione agli scontri nelle relazioni”

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Buon lunedì di Pasquetta Torino! Foto di Valerio Minato facebook

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