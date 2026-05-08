Viviano su Sommer | Quest’anno ha dato quasi niente all’Inter Sul mercato c’è lui

Da internews24.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere Viviano ha commentato la stagione di Sommer, evidenziando che il giocatore ha contribuito molto poco alla squadra durante l’anno. Attualmente, Sommer è uno dei nomi in circolazione sul mercato. Le ultime notizie riguardano i nerazzurri e le possibili mosse di mercato legate alla posizione di portiere. Nessuna altra informazione sui dettagli delle trattative o sui motivi delle valutazioni di Viviano.

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