Viviano su Sommer | Quest’anno ha dato quasi niente all’Inter Sul mercato c’è lui

Il portiere Viviano ha commentato la stagione di Sommer, evidenziando che il giocatore ha contribuito molto poco alla squadra durante l’anno. Attualmente, Sommer è uno dei nomi in circolazione sul mercato. Le ultime notizie riguardano i nerazzurri e le possibili mosse di mercato legate alla posizione di portiere. Nessuna altra informazione sui dettagli delle trattative o sui motivi delle valutazioni di Viviano.

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