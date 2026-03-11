Pagliuca su Vicario | Interesse Inter? Quest’anno non ha fatto bene

Il dirigente di un club italiano ha commentato le prestazioni di un portiere, affermando che quest’anno non ha mostrato il livello atteso. Ha poi sottolineato che l’interesse di un’altra squadra non si è concretizzato e ha ricordato le difficoltà incontrate dal giocatore durante la stagione. La dichiarazione è stata resa nota attraverso un’intervista pubblicata recentemente.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il calcio internazionale è stato scosso da un episodio insolito durante la sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Tottenham. Al centro della bufera è finito Kinsky, il giovane portiere degli Spurs, protagonista di una serata da dimenticare. Dopo due errori gravi commessi nei primi minuti del match, il tecnico degli inglesi ha preso la drastica decisione di sostituirlo immediatamente, un evento rarissimo per il ruolo dell’estremo difensore. Il commento di Gianluca Pagliuca. Sulla questione è intervenuto Gianluca Pagliuca, storico portiere della Nazionale Italiana e dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter su Vicario, Pagliuca: Quest'anno non sta facendo bene. Evidentemente…

