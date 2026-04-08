Post Sommer? Romano scalda i tifosi | Contatti positivi | l’Inter c’è e lui ha detto si

Il calciomercato estivo dell’Inter si muove con l’obiettivo di rafforzare la porta e si concentra su Guglielmo Vicario. Dopo alcune settimane di trattative, sono stati confermati contatti positivi tra il club e il portiere, che avrebbe dato il suo assenso. La società nerazzurra sta valutando le prossime mosse per definire l’accordo e portare il giocatore in squadra in vista della nuova stagione.

Il calciomercato estivo dell’ Inter inizia a scaldarsi intorno a un nome ben preciso per la difesa dei pali: Guglielmo Vicario. Secondo quanto riferito dall’esperto Fabrizio Romano, il portiere italiano sarebbe ormai prossimo a concludere la sua avventura in Premier League. “ Ci aspettiamo che lasci il Tottenham a fine stagione, a prescindere che sia salvezza o retrocessione “, ha dichiarato Romano, sottolineando come il giocatore sia ormai pronto a fare ritorno nel campionato che lo ha lanciato. L’interesse dei nerazzurri non è solo una suggestione, ma una trattativa concreta che sta muovendo passi significativi. La dirigenza, guidata da Piero Ausilio, ha già gettato le basi per l’operazione durante un recente viaggio in Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Calciomercato Inter, conferme sul post Sommer. Moretto: “Il favorito è lui” Leggi anche: Calciomercato Inter, contatti per Jones del Liverpool: il giocatore ha già detto sì