Crolla il tetto di palazzo Pamphili a Viterbo allarme nel centro storico

Nel centro storico di Viterbo, il tetto di palazzo Pamphili è crollato, causando preoccupazioni sullo stato dell’edificio. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla condizione di abbandono e trascuratezza di alcuni edifici storici della zona. Nessuna persona è rimasta ferita e le autorità stanno valutando le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Cede il tetto di palazzo Pamphili, uno degli edifici più imponenti del centro storico di Viterbo, e riaccende le preoccupazioni sullo stato di abbandono e incuria del patrimonio cittadino. Il cedimento si è verificato nei giorni scorsi in via San Pietro, nel cuore della città, senza che si registrassero feriti, ma con conseguenze evidenti sulla sicurezza dell’area. La porzione collassata riguarda una parte significativa della copertura dell’edificio, rendendo ancora più evidente una situazione di degrado che, secondo i residenti, si trascina da tempo. Il palazzo, costruito agli inizi del Quattrocento dai monaci di San Martino e successivamente appartenuto alla famiglia Pamphili, rappresenta un pezzo importante della storia urbana di Viterbo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crolla il tetto di palazzo Pamphili a Viterbo, allarme nel centro storico Articoli correlati Paura in centro storico, a fuoco il tetto di un palazzo in via Sant'AgostinoUn intervento tempestivo che ha scongiurato conseguenze ben peggiori nel cuore della città. Catanzaro, centro storico a rischio: crolla palazzo, via Carlo VCatanzaro, crollo in centro storico: via Carlo V chiusa, allerta per il patrimonio fragile Un edificio storico di tre piani ha parzialmente ceduto... Contenuti utili per approfondire Crolla il tetto di palazzo Pamphili a... Temi più discussi: Esplosione al parco degli Acquedotti: crolla il tetto di un casolare. Due morti; Crollo casolare al Parco degli Acquedotti di Roma, le vittime forse preparavano attentato; La pista anarchica dietro l’esplosione al parco degli Acquedotti: due morti, preparavano un ordigno; Tetto del casolare crolla a Roma in zona Parco degli Acquedotti, due morti sotto le macerie. Crolla il tetto della cappella laterale della chiesa di San GiuseppeTERAMO - Una delegazione di Teramo Nostra, guidata dal direttore artistico Sandro Melarangelo, è stata ricevuta in Vescovado a Teramo. Oggetto dell’incontro segnalare il grave stato di incuria in cui ... ekuonews.it Scoglitti, crolla il tetto di una casa abbandonata: danneggiata auto in sostaPaura nella notte a Scoglitti, frazione di Vittoria. Il tetto di una casa abbandonata è improvvisamente crollato. Danneggiata una BMW ... quotidianodiragusa.it Crolla intera villetta, si forma una voragine in strada a Silvi: scuole chiuse e zona rossa in tutta l'area >> https://buff.ly/Ex3sOZV - facebook.com facebook #Frana la collina: crolla palazzina a #Silvi alta; altre abitazioni stanno collassando - VIDEO #ABRUZZO #cronaca x.com