Genova il caso dei presunti dossier sui giornalisti del Secolo XIX | Bucci e il suo staff nel mirino della Procura

A Genova, la Procura ha aperto un fascicolo in seguito all'esposto del direttore del Secolo XIX riguardante presunti report dello staff del presidente della Regione, destinati a monitorare l’attività dei giornalisti durante la campagna elettorale. Il procedimento è stato avviato per verificare l’eventuale esistenza di pratiche di controllo sui giornalisti coinvolti. La notizia ha attirato l’attenzione sulla vicenda e sulle indagini in corso.

A Genova la Procura apre un fascicolo dopo l'esposto del direttore del Secolo XIX su presunti report redatti dallo staff del presidente della Regione Marco Bucci per monitorare il lavoro dei giornalisti durante la campagna elettorale. Il governatore respinge le accuse e parla di un semplice scambio di opinioni con il giornale.