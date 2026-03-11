VIDEO | Caso Secolo XIX Bucci e Casabella | Nessun dossieraggio

Durante una conferenza stampa nel primo pomeriggio, il portavoce del presidente della Regione Liguria ha dichiarato che la notizia riguardante il presunto dossieraggio nei confronti del quotidiano Il Secolo XIX è stata diffusa da ambienti politici. Bucci e Casabella hanno affermato che non ci sono prove a supporto di questa accusa e hanno ribadito che si tratta di informazioni infondate.

Durante la conferenza stampa svoltasi nel primo pomeriggio per parlare della vicenda del presunto dossieraggio nei confronti del quotidiano Il Secolo XIX, il portavoce del presidente della Regione Liguria, Federico Casabella, ha parlato chiaramente di una notizia divulgata da ambienti politici.