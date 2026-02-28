Il ddl Bongiorno toglie il consenso dalla legge contro la violenza sessuale | si protesta in tutta Italia

In tutta Italia si sono svolte proteste contro il disegno di legge Bongiorno, che prevede di eliminare il requisito del consenso dalla normativa sulla violenza sessuale. La legge del 1996 aveva definito il reato come un atto contro la persona e non contro la morale, ma ora si discute di modifiche che cambierebbero questa distinzione. Le manifestazioni hanno coinvolto diverse città e gruppi di cittadini.

Era il 1996 quando la legge Italia stabilì che quello di violenza sessuale era un reato contro la persona e non contro la morale. Esattamente trent’anni dopo, la Camera approva una modifica al disegno di legge che sostituisce il termine di “ consenso libero e attuale” con quello di “ volontà contraria ”. Una modifica sostanziale, che potrebbe rendere più complesso alle vittime l’essere credute. Ecco perché migliaia di cittadini in tutta Italia hanno scelto di scendere in piazza sabato 28 febbraio. Ddl Bongiorno: da “consenso” a “dissenso”, cosa cambia. Nel testo di legge inizialmente approvato alla Camera, a seguito di un accordo bipartisan da Giorgia Meloni e Elly Schlein, si parla di “consenso libero e attuale” a un rapporto sessuale, senza il quale scatta il reato. 🔗 Leggi su Dilei.it

