Al Liceo Guacci si concentrano su iniziative per prevenire la violenza di genere, puntando su un percorso di educazione alle relazioni e all’uso consapevole del linguaggio. La dirigente scolastica ha annunciato interventi specifici per sensibilizzare studenti e docenti su questi temi, con l’obiettivo di promuovere un ambiente più rispettoso e attento alle dinamiche di genere. La scuola intende coinvolgere l’intera comunità educativa in questa attività di prevenzione.

Educare alle relazioni, ed attenzione al linguaggio. Queste le due direttrici date dalla dirigente del Liceo “G. Guacci”, Giustina Anna Gerarda Mazza nell’incontro svoltosi questa mattina, presso l’Auditorium Sant’Agostino, per la discussione del tema: “Amare non è ferire. Educazione affettiva contro la violenza di genere e uso consapevole della rete”, promosso dalla Prefettura di Benevento e realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Liceo Statale “G. Guacci”. Un’attività che ha voluto promuovere un confronto per discutere di relazioni sane e a favorire un utilizzo responsabile degli strumenti online, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza di genere.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenza di genere, il Liceo Guacci punta sulla prevenzione

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