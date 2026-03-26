Il Rotaract Club Borgomanero-Arona ha annunciato una serata dedicata al tema della violenza di genere, che si terrà venerdì 27 marzo al Ristorante San Carlo, dalle 20 alle 23. L’evento mira a promuovere un confronto su questa problematica e sulle modalità di prevenzione, coinvolgendo i partecipanti in un momento di discussione e approfondimento.

Un momento di confronto per approfondire uno dei temi più urgenti e complessi del presente. Il Rotaract Club Borgomanero-Arona organizza per venerdì 27 marzo, dalle 20 alle 23 al Ristorante San Carlo, una serata dedicata alla violenza di genere e alle nuove strategie per prevenirla. Interverrà anche Chiara Vegis, socia del club organizzatore, contribuendo al confronto e al dialogo con il pubblico. L’iniziativa si propone come un’occasione per informarsi e riflettere su strumenti ancora poco conosciuti ma fondamentali nel contrasto alla violenza. Non solo supporto alle vittime, dunque, ma anche interventi mirati sugli autori, per agire alla radice del problema e costruire percorsi di cambiamento concreti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Violenza di genere, il Rotaract apre un confronto sulla prevenzione

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