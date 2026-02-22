Casier voto senza interruzioni | 11 seggi spostati in palestre

A Casier, il trasferimento temporaneo di 11 seggi elettorali nelle palestre comunali deriva dalla necessità di garantire la continuità delle attività scolastiche durante le elezioni del 22 e 23 marzo. La decisione mira a evitare interruzioni nelle scuole, che ospitano gli uffici di voto. Gli amministratori comunali hanno scelto questa soluzione per facilitare il voto senza compromettere le lezioni. La modifica riguarda tutte le sezioni di elettori iscritti nel territorio comunale.

Casier, in provincia di Treviso, si prepara a una novità significativa per il processo democratico: per le prossime elezioni del 22 e 23 marzo, i cittadini potranno votare nelle palestre comunali, una soluzione volta a tutelare la continuità didattica nelle scuole. L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, rappresenta un passo importante verso un cambiamento più ampio a livello regionale, con l’obiettivo di ridurre al minimo le interruzioni delle lezioni durante le tornate elettorali. Questa sperimentazione coinvolgerà tutti gli 11 seggi precedentemente allestiti all’interno degli edifici scolastici del comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

