Villa di Donato e Maggio dei Monumenti il programma della III Municipalità

La III Municipalità di Napoli annuncia un nuovo evento nell’ambito di Maggio dei Monumenti 2026, intitolato I toni aerei del bianco della III. Questa iniziativa segue la presentazione ufficiale di Maggio dei Monumenti 2026, intitolato Ebbra di luce, avvenuta a Palazzo San Giacomo. Maggio dei Monumenti è una manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli, caratterizzata da luci, colori e attività culturali.

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