Villa di Donato e Maggio dei Monumenti il programma della III Municipalità
La III Municipalità di Napoli annuncia un nuovo evento nell’ambito di Maggio dei Monumenti 2026, intitolato I toni aerei del bianco della III. Questa iniziativa segue la presentazione ufficiale di Maggio dei Monumenti 2026, intitolato Ebbra di luce, avvenuta a Palazzo San Giacomo. Maggio dei Monumenti è una manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli, caratterizzata da luci, colori e attività culturali.
Dopo la presentazione, avvenuta a Palazzo San Giacomo, di Maggio dei Monumenti 2026 Ebbra di luce, folle di colori, manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli, Villa di Donato annuncia un’iniziativa studiata per la Municipalità 3 dal titolo I toni aerei del bianco della III.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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