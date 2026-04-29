A Napoli torna il Maggio dei Monumenti con centinaia di eventi in tutte le Municipalità

A Napoli riprende il Maggio dei Monumenti, giunto alla sua 32esima edizione. La manifestazione, promossa e finanziata dal Comune, si svolgerà dal 2 maggio al 2 giugno, con centinaia di eventi distribuiti in tutte le Municipalità della città. Durante il mese, saranno organizzate varie iniziative culturali e artistiche dedicate alla valorizzazione del patrimonio locale. La manifestazione coinvolge numerosi spazi pubblici e monumenti cittadini.

Torna a Napoli il Maggio dei Monumenti. La 32esima edizione della manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli si svolgerà dal 2 maggio al 2 giugno. Tema di questa edizione è I colori di Napoli, con un sottotitolo che evoca un celebre verso di Matilde Serao: Ebbra di luce, folle di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli a colori: torna il Maggio dei Monumenti: centinaia di eventi gratuiti, concerto finale con BollaniDal 2 maggio al 2 giugno si svolge la 32ª edizione del Maggio dei Monumenti, promossa e finanziata dal Comune di Napoli. Napoli, torna il Maggio dei Monumenti: presentata la 32esima edizione dedicata ai coloriDal 2 maggio al 2 giugno si svolge la 32esima edizione del Maggio dei Monumenti, promossa e finanziata dal Comune di Napoli. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torna la pioggia a Napoli in settimana: le previsioni; Torna il maltempo a Napoli e in Campania: allerta meteo per vento forte da stasera e fino a domani; Lukaku, tregua con il Napoli: torna in Belgio, ma col permesso; Il Napoli torna a correre dopo il riposo di Conte: come sta Di Lorenzo e quando rientra. A Napoli torna il Maggio dei Monumenti con centinaia di eventi in tutte le MunicipalitàTorna a Napoli il Maggio dei Monumenti. La 32esima edizione della manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli si svolgerà dal 2 maggio al 2 giugno. Tema di questa edizione è I colori di ... napolitoday.it Torna il Comicon, a Napoli attese 200mila personeVentiseiesima edizione della fiera del fumetto e delle culture pop. Quasi 500 ospiti italiani e internazionali ... rainews.it Napoli torna protagonista in Europa in campo medico: il professore Ciro Esposito, dell’Azienda Universitaria Federico II di Napoli è stato premiato a Strasburgo con l’Excellence Award in MIS and Robotic Surgery, riservato ai chirurghi che si sono distinti nel ca - facebook.com facebook Torna Comicon Napoli con 480 ospiti, anche nel segno dello Spazio e della Pace. Dal 30 aprile fumetto, cinema, videogame. In mostra un gioco ambientato a Gaza #ANSA x.com