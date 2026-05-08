Villa Cimbrone riapre a Ravello | estate tra lusso cucina stellata e giardini mozzafiato

Villa Cimbrone riapre i battenti a Ravello, segnando l'inizio della stagione 2026. La struttura si presenta con giardini panoramici e spazi restaurati, pronta ad accogliere i visitatori. Durante l’estate, sarà possibile gustare piatti stellati in ristoranti all’interno del complesso. La villa, nota per il suo fascino e l’architettura, continua a rappresentare un punto di riferimento per il turismo di lusso nella Costiera Amalfitana.

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Villa Cimbrone inaugura la stagione 2026 confermandosi ancora una volta tra i simboli dell’eleganza e dell’ospitalità di lusso in Costiera Amalfitana. Situata in uno dei punti più suggestivi di Ravello, la storica dimora riapre le sue porte offrendo un’esperienza che unisce charme senza tempo, alta cucina e uno dei giardini storici più celebri al mondo. L’albergo dispone di 19 camere e suite esclusive, arredate in stile classico e pensate per accogliere gli ospiti in un’atmosfera raffinata e riservata, immersa nella quiete della Costiera. Il cuore della struttura resta il celebre giardino monumentale, realizzato agli inizi del Novecento per volontà di Lord Grimthorpe.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Villa Cimbrone riapre a Ravello: estate tra lusso, cucina stellata e giardini mozzafiato Wedding Reels | Villa Cimbrone, Ravello, Italy #weddingvenue #weddingvideo #weddingvideographer Notizie correlate Castello di Heidelberg, tra architettura tedesca, giardini meravigliosi e vista mozzafiatoSi dice che Joahnn Wolfgang von Goethe abbia visitato la città di Heidelberg, con il suo spettacolare castello, otto volte. Riapre Villa Carlotta: dal 20 marzo sarà possibile visitare i giardini incantati sul Lago di ComoCon l'inizio della primavera riapre Villa Carlotta, una dimora storica sul Lago di Como famosa per i suoi giardini incantati: ecco la sua storia. Contenuti utili per approfondire Villa Cimbrone riapre a Ravello: estate tra lusso, cucina stellata e giardini mozzafiatoVilla Cimbrone inaugura la stagione 2026 confermandosi ancora una volta tra i simboli dell’eleganza e dell’ospitalità di lusso in Costiera Amalfitana. zon.it Open day a Villa Cimbrone, giornata dedicata alle opportunità di lavoro a RavelloL’hotel Villa Cimbrone di Ravello, punto di riferimento per l’accoglienza internazionale in Costiera Amalfitana, promuove una giornata dedicata all’impiego con lo scopo di creare nuove possibilità di ... ilmattino.it