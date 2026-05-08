vigor il direttore operativo romagnoli spero di trovare tutta la squadra al raduno

Il direttore operativo della squadra ha espresso l’auspicio di vedere tutta la rosa presente al primo raduno stagionale. La campagna di preparazione inizierà con il direttore sportivo e l’allenatore principali, che definiranno successivamente la composizione definitiva del gruppo. Sono attese anche conferme di giocatori già in rosa, nuovi acquisti e alcune partenze che, inevitabilmente, faranno parte del mercato estivo.

Il direttore sportivo Roberto Moroni e mister Aldo Clementi sono i punti di partenza. Poi, a cascata, arriveranno conferme, nuovi innesti e purtroppo qualche inevitabile addio. Chiuso il campionato, la Vigor si concentra sul futuro e prova a muovere i primi tasselli. La società ha più volte rimarcato la volontà di andare avanti nel segno della continuità. Chiaro dunque che non si vorrà rinunciare a un duo che negli anni ha ottenuto grandi traguardi. Sebbene regni un cauto ottimismo, è innegabile che il tecnico pretenda delle garanzie in ottica mercato. Questioni pratiche che andranno discusse a stretto giro intorno ad un tavolo. Le voci di...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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