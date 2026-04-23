Crisi agroalimentare Aveta apre al confronto permanente | Serve un tavolo operativo con tutta la filiera

Il presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania ha annunciato l’intenzione di avviare un confronto continuo con gli operatori del settore agroalimentare. L’obiettivo è creare un tavolo operativo permanente che coinvolga tutte le parti della filiera per affrontare le problematiche attuali. La proposta prevede un approccio partecipato e stabile, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise alle criticità che interessano il settore.

Il presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, Raffaele Aveta di Santa Maria Capua Vetere, apre a una nuova fase di confronto con il mondo produttivo del territorio, puntando su un modello partecipato e stabile per affrontare le criticità che stanno colpendo l’intera filiera.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Crisi agroalimentare in Campania, Aveta (M5S): “Serve un tavolo permanente”“Ho incontrato, presso il Consiglio regionale, una delegazione del Coordinamento regionale di Altragricoltura Campania, composta da rappresentanti... Meloni apre il dialogo: tavolo permanente per la crisi IranLa crisi internazionale che vede l’Iran al centro degli eventi sta spingendo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a rompere il silenzio e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crisi agroalimentare in Campania, Aveta (M5S): Serve un tavolo permanente; Aveta (M5S); Filiera agroalimentare; Archivi; Regione, Aveta: Grande sinergia con gli assessori Zabatta e Serluca per rilanciare agricoltura e pesca; Caro carburante, agricoltura e pesca campane in difficoltà. Aveta propone un tavolo permanente per affrontare la crisi dell’agroalimentare in CampaniaIl presidente della Commissione Agricoltura Raffaele Aveta ha incontrato una delegazione di Altragricoltura Campania per discutere le criticità del settore agroalimentare. Tra le proposte principali e ... irpiniaoggi.it Campania, Commissione Agricoltura. Aveta: Lavoriamo insieme per superare le crisi della filiera agroalimentareNapoli, 22 Aprile - Ho incontrato, presso il Consiglio regionale, una delegazione del Coordinamento regionale di Altragricoltura Campania, composta da ... sciscianonotizie.it Altragricoltura Campania. Presidente Commissione Agricoltura, Aveta: Lavoriamo insieme per superare le crisi della filiera agroalimentare - facebook.com facebook Non solo petrolio e gas. Perché la crisi a Hormuz può causare uno shock agroalimentare x.com