Martedì 21 aprile 2026, l’Aula Magna del Liceo Federico Quercia a Marcianise è stata teatro di un dibattito pubblico dedicato alla Resistenza. L’evento ha coinvolto studenti, insegnanti e cittadini, riuniti per discutere di eventi storici e del ruolo della scuola nel mantenere vivo il ricordo. La sala si è riempita di ascoltatori, che hanno partecipato attivamente a una conversazione aperta su un capitolo importante della storia italiana.

L’Aula Magna del Liceo Federico Quercia si è trasformata, nel pomeriggio di martedì 21 aprile 2026, in un centro di dibattito civile e storico per l’intera comunità di Marcianise. Alle ore 16.30, l’istituto ha aperto le proprie porte con un incontro intitolato Dalla Resistenza alla: riflessioni sul 25 Aprile – Festa della Liberazione, un evento concepito per intrecciare il percorso formativo degli studenti con la partecipazione attiva dei cittadini, con l’obiettivo di approfondire i pilastri democratici che reggono. La ricostruzione storica tra dinamiche internazionali e conflitti interni. Il fulcro didattico dell’incontro è stato delineato dal professor Pasquale Delle Curti, Primo Collaboratore Vicario, che ha guidato l’uditorio attraverso una complessa analisi temporale partendo dall’8 settembre 1943 fino al fatidico 25 aprile 1945.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marcianise: la scuola risveglia la memoria della Resistenza

Notizie correlate

Alessandria onora Palatucci, eroe della Resistenza: la memoria di chi sfidò l’odio e salvò vite nel cuore della città.Alessandria ha commemorato ieri il suo eroe, Giovanni Palatucci, funzionario di polizia e figura simbolo della Resistenza italiana.

Nasce ad Ariano la nuova Sezione ANPI: memoria, resistenza e difesa della CostituzioneCosì dal documento politico: “La nuova Sezione nasce in un periodo storico di allarme democratico, nazionale e mondiale.

Aggiornamenti e dibattiti

Ragazzina di 12 anni precipita a scuola e muore, dramma a Marcianise. Ritrovato un bigliettino sul banco: «Mi dispiace»CASERTA - Tragedia a scuola, ragazzina di dodici anni precipita nel vuoto. Il dramma alla Media Calcara in via Novelli a Marcianise. Choc tra gli alunni e il corpo docente. La scuola è blindata ... ilmessaggero.it

Marcianise: ragazzina di 12 anni morta a scuola dopo un volo dal secondo pianoCaserta, 13 novembre 2025 – Una ragazzina di 12 anni è morta a scuola, precipitando nel vuoto dal secondo piano dell’istituto. È accaduto a Marcianise nel Casertano. Ancora da chiarire i contorni dell ... quotidiano.net