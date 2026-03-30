Nel pomeriggio di lunedì 30 marzo 2026, a Sesto al Reghena, un cane è finito in un canale e ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento. Gli operatori sono arrivati sul posto e hanno recuperato l’animale, che era rimasto intrappolato nell’acqua. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

Nel pomeriggio di questo lunedì 30 marzo 2026, a Sesto al Reghena, un cane è stato recuperato dai Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento dopo essere caduto in un canale. L’intervento è scaturito dall’allarme lanciato da una passante che ha udito gli animali guaire e ha individuato uno dei due bloccato nel corso d’acqua. I soccorritori hanno raggiunto l’animale, lo hanno estratto dal pericolo e lo hanno avvolto in un telo termico per contrastare il freddo. L’episodio si è concluso con la consegna dell’animale infreddolito alle cure del personale dell’ambulanza veterinaria, insieme al secondo cane presente sulla scena. La rapidità dell’intervento ha permesso di evitare conseguenze più gravi per la salute degli animali coinvolti nell’incidente avvenuto nel territorio friulano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sesto al Reghena: Vigili salvano cane caduto nel canale

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