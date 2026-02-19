Auto piomba nel canale e si ribalta | uomo estratto dall' abitacolo dai vigili del fuoco

L'incidente in tarda mattinata a Campagnoli Sera. L'uomo era rimasto incastrato nell'abitacolo, soccorso e portato in ospedale Un'auto finita fuori strada e ribaltata in un canale, con il conducente rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo. È il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo via Campagnoli, nella frazione di Campagnoli Sera a Montichiari, al confine con il territorio di Calcinato. L'allarme è scattato alle 11.10, quando la sala operativa dei Vigili del fuoco di Brescia ha attivato l'intervento di soccorso inviando due squadre: una dalla sede centrale e una dal distaccamento di Castiglione delle Stiviere.