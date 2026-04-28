Roccapiemonte Festa del Majo e Santa Maria di Loreto | il programma

A Roccapiemonte si avvicinano due eventi tradizionali, la Festa del Majo e la celebrazione di Santa Maria di Loreto. Entrambi gli appuntamenti sono stati programmati per coinvolgere la comunità locale con momenti di fede e convivialità. Le manifestazioni si svolgeranno nei prossimi giorni, coinvolgendo cittadini e visitatori in diverse attività e cerimonie religiose. La città si prepara ad accogliere queste occasioni di incontro e tradizione.

Roccapiemonte si prepara a vivere due appuntamenti molto attesi, tra tradizione, fede popolare e momenti di comunità. Il sindaco Carmine Pagano ha annunciato il programma della Festa del Majo, in calendario venerdì 1° maggio 2026, e dei festeggiamenti in onore di Santa Maria di Loreto, previsti domenica 3 maggio. La Festa del Majo il 1° maggio. Come da tradizione, nel pomeriggio di venerdì 1° maggio, da piazza Zanardelli partirà il corteo in abiti d’epoca diretto verso la Basilica Pontificia di Materdomini, a Nocera Superiore. Qui si terrà la consegna dei Maj da parte dei primi cittadini di Roccapiemonte e Nocera Superiore. A seguire sono previste la Santa Messa e lo scambio delle pergamene, in un momento dal forte valore simbolico e identitario per le due comunità.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Roccapiemonte, Festa del Majo e Santa Maria di Loreto: il programma Notizie correlate A Loreto Aprutino riaperta la chiesa di Santa Maria in PianoNel pomeriggio di venerdì 24 aprile si è tenuta la cerimonia di riapertura al pubblico della chiesa di Santa Maria in Piano a Loreto Aprutino,... Leggi anche: Viterbo celebra la festa del transito di santa Rosa: il programma Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Festa del Majo, l’unione tra Nocera Superiore e Roccapiemonte nel segno della Materdomini; Cortei storici, falconeria e rievocazione medievale: a Nocera Superiore torna l'Antica Festa del Majo. Cortei storici, falconeria e rievocazione medievale: a Nocera Superiore torna l'Antica Festa del MajoLa Basilica Pontificia Santa Maria Materdomini e l'Associazione Il Santuario, con il patrocinio dei Comuni di Nocera Superiore e Roccapiemonte, organizzano dall'1 al 3 maggio l'Antica Festa del Majo, ... salernotoday.it Acquaviva Collecroce celebra la Festa del Maja 2026: quattro giorni tra riti antichi, identità croato?molisana e turismo esperienzialeACQUAVIVA COLLECROCE – Ad Acquaviva Collecroce la primavera non è solo una stagione, ma un rito collettivo che attraversa secoli di storia. molisenetwork.net ***Nocera Superiore, il 1° maggio torna la Festa del Majo: tradizione, fede e rievocazione storica Si rinnova a Nocera Superiore la Festa del Majo, antico rito arboreo che celebra la consacrazione del tempio alla Mater Domini avvenuta il 1° maggio 1061 da Pa facebook