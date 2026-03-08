Il programma di Santa Maria Merino, protettrice di Vieste, prevede l'apertura della festa il 7 maggio alle 16,30 con uno sparo di mortaretti. Dopo l'inizio ufficiale, la banda Città di Vieste “P” attraverserà le vie del centro cittadino accompagnando le celebrazioni. La giornata si svolge con eventi e momenti di aggregazione all'aperto, coinvolgendo la comunità locale.

Ore 16,30: Apertura della festa con sparo di mortaretti e giro per le vie cittadine della banda Città di Vieste "P. Rinaldi". Ore 19,00: Accensione delle luminarie a cura della Ditta "illuminazione CARLONE s.r.l." di Lucera (FG). Ore 21,00: ARTE E GUSTO in Piazza Vittorio Emanuele: Sagra del dolce Garganico con la collaborazione dell'I.P.E.O.A. e dell'Ass. Cuochi di Vieste. A seguire: Spettacolo musicale "TARANTELLA LIVE" a cura della TEQUILA & MONTEPULCIANO BAND. Ore 8,00: Giro per l'abitato delle bande Città di Vieste e Città di Rutigliano (BA). Ore 11,00: Piazza V. Emanuele: matinée della banda Città di Rutigliano (BA), M° G. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Il programma di Santa Maria Merino, protettrice di Vieste

