A Napoli, tra maggio e giugno, inizierà l’installazione di circa 300 nuove telecamere di videosorveglianza. La decisione è stata annunciata da un rappresentante delle autorità cittadine, che ha specificato il periodo di avvio dei lavori. Le telecamere saranno posizionate in diverse zone della città per migliorare il sistema di sicurezza urbana. L’installazione mira a rafforzare il controllo e la sorveglianza nelle aree pubbliche.

Tempo di lettura: 2 minuti Partirà tra maggio e giugno l ‘installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza a Napoli. Lo ha annunciato il sindaco, Gaetano Manfredi. “La gara – ha spiegato – è stata aggiudicata e il contratto è stato firmato. L’azienda vincitrice inizierà i lavori tra maggio e giugno”. La prima tranche prevede circa 300 telecamere collegate alla sala di controllo della questura. “ Si è avviato un ulteriore progetto di potenziamento. Si tratta di progetti complessi – ha concluso il sindaco – perché richiedono numerose autorizzazioni e collegamenti con i sistemi delle forze dell’ordine”. “ Piazza Nazionale era abbandonata, stiamo facendo un grande lavoro di riqualificazione urbana e di presidio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Manfredi: “Da maggio 300 nuove telecamere per la videosorveglianza”

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