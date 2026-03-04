Sicurezza e videosorveglianza in arrivo altre 9 telecamere sulla città di Cattolica

A Cattolica saranno installate altre nove telecamere, tra sistemi di targasystem e apparecchi di videosorveglianza. Con questa aggiunta, il totale delle telecamere in funzione nella città e nel territorio raggiungerà le 87 unità. L’installazione fa parte di un progetto di potenziamento della sicurezza urbana e della sorveglianza.

L'assessora Gabellini: “Priorità della nostra azione amministrativa con presidio del territorio e coinvolgimento della comunità in iniziative sulla legalità e culturali” In arrivo altre 9 telecamere sulla città, tra targasystem e apparecchi di videosorveglianza. Salirà a 87 il numero di occhi elettronici che presidieranno Cattolica e il territorio. Il costo delle nuove telecamere è di 250mila euro, di cui 175mila finanziati dal Ministero, mentre gli altri 75mila sono a carico del Comune. L’investimento complessivo è stato approvato con l’ultima variazione di bilancio dello scorso consiglio comunale del 26 febbraio. “La sicurezza urbana... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Cattolica potenzia la sicurezza: in arrivo nuove telecamere di controllo targhe e videosorveglianzaIl Comune di Cattolica ha ottenuto un importante finanziamento dal Ministero dell’Interno per la realizzazione di un nuovo sistema di controllo dei...

Leggi anche: Sicurezza, a Paglieta arrivano 20 telecamere di videosorveglianza

Contenuti e approfondimenti su Sicurezza e videosorveglianza in arrivo....

Temi più discussi: Fano, è pronto il progetto per altre 7 telecamere: più sorveglianza per sicurezza e viabilità; Intervento fondamentale per la sicurezza: a breve il nuovo sistema di videosorveglianza; Condominio, puoi installare le telecamere senza il permesso del tuo vicino, lo dice la Cassazione: ecco la nuova sentenza; Videosorveglianza 2.0: passare dalla rilevazione all’azione grazie all’intelligenza artificiale.

VIDEO| Dal bonus per aumentare la sicurezza in casa all'Osservatorio: dalla Lega arriva la proposta di una legge regionalePrioritario per Mannetti e D’Incecco è rafforzare il ruolo della Regione nella sicurezza urbana, motivo per cui hanno portato in Consiglio regionale la proposta di legge volta a migliorare il coordina ... ilpescara.it

Sicurezza, Carnevali: È una priorità, agiamo in chiave preventiva e non solo repressivaLa sindaca di Bergamo è intervenuta in consiglio comunale evidenziando l’attenzione prestata per rendere la città più sicura. bergamonews.it

Cromatografia HPLC : analisi sicurezza qualità e autenticità degli alimenti x.com

L'intervento del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica #Tgcom24Tour facebook