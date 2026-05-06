Forlimpopoli cerca partner logistici per il trentennale della Festa Artusiana | pubblicato il bando

Il Comune di Forlimpopoli ha reso pubblico un avviso per individuare partner logistici interessati alla gestione dell’organizzazione durante la trentesima Festa Artusiana, che si svolgerà dal 27 giugno al 5 luglio. La manifestazione celebra la cucina locale e richiama visitatori da diverse zone. L’avviso è aperto a soggetti che intendano partecipare alla logistica dell'evento, con scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

È stato pubblicato dal Comune di Forlimpopoli l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per partecipare alla gestione della logistica della trentesima edizione della Festa Artusiana, in programma dal 27 giugno al 5 luglio. L’affidamento riguarda anche l’organizzazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Forlimpopoli si prepara ai 30 anni della Festa Artusiana: ufficializzate le date, piazza Garibaldi fulcro centraleLa città che ha dato i natali a Pellegrino Artusi, padre della cucina italiana moderna, si prepara a diventare nuovamente il cuore della gastronomia... Premio Marietta 2026, aperto il bando nell'anno del 30esimo anniversario della Festa ArtusianaContinua l'avvicinamento alla trentesima edizione della Festa Artusiana, in programma a Forlimpopoli dal 27 giugno al 5 luglio prossimi. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Forlimpopoli cerca partner logistici per il trentennale della Festa Artusiana: pubblicato il bando; Festa Artusiana 2026, si accende la macchina organizzativa: pubblicato il bando per la logistica della XXX edizione. Artusiana, il Comune cerca partner per gli spettacoli della festaIl Comune di Forlimpopoli cerca partner per la realizzazione degli spettacoli che animeranno la prossima Festa Artusiana, prevista da sabato 28 giugno a domenica 6 luglio prossimi. Per organizzare e ... ilrestodelcarlino.it Artusiana, da 30 anni nel cuore di ForlimpopoliIl Comune sta predisponendo i bandi destinati a ristoratori, espositori e realtà culturali che vorranno animare la kermesse dal 27 giugno al 5 luglio. ilrestodelcarlino.it In vista della trentesima edizione della Festa Artusiana, in programma dal 27 giugno al 5 luglio 2026, il Comune di Forlimpopoli ha pubblicato l’avviso per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla gestione logistica e organizzativa - facebook.com facebook