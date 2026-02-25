Mi hanno rubato soldi e smartphone ma la denuncia era falsa

Protagonista della vicenda, avvenuta a Ortisei, è stato un giovane originario di Latina, poi denunciato per simulazione di reato e falsità ideologica Ha denunciato un furto che non era mai avvenuto e le indagini delle forze dell'ordine si sono concluse con una denuncia per simulazione di reato e falsità ideologica. Come riporta Trento Today, tutto è cominciato nel mese di marzo, quando un ragazzo originario di Latina e residente in Val Gardena, si è presentato alla caserma dei carabinieri di Ortisei sostenendo che alcuni malviventi gli avessero rubato il portafoglio e lo smartphone e che qualcuno stesse facendo acquisti online a suo nome, sostituendosi alla sua identità digitale. Una recita, questa, resa credibile dal coinvolgimento di un finto testimone: una persona che il giovane, il giorno dopo aver sporto denuncia, ha portato in caserma. Un'analisi dei tabulati e degli spostamenti del 20enne ha portato i militari di Ortisei a scoprire la verità: non c'era stato alcun furto e nessuna frode informatica. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

