D' Alfonso Pd sui fondi per Passolanciano | Sette anni di inerzia del centrodestra nessun cantiere e 5 milioni persi

Sette anni fa per la valorizzazione del comprensorio turistico e sciistico di Passolanciano c’erano 22,2 milioni, oggi se ne annunciano 17,7 e di cantieri, fine lavori, progettazioni e appalti non se ne vedono. Lo denuncia il deputato Pd Luciano D’Alfonso rispondendo a quello che non sarebbe altro che l’ennesimo annuncio del sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario ricordando che i 22,2 milioni li aveva lasciti lui nelle casse della Regione e che setti anni dopo non solo non c’è nessuna opera realizzata, ma che il finanziamento ha perso 5 milioni. Questo per, chiosa, “l’inerzia, l’incompetenza, l’approssimazione di chi ha dimostrato di non avere alcuna affinità con la gestione della pubblica amministrazione in una Regione affannata e assonnata”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

