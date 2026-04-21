Bisarca rischia di perdere il carico di auto | intervento dei vigili del fuoco

Oggi intorno alle 11.30, nei pressi dell’aeroporto di Brindisi, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente con una bisarca che trasportava auto. La bisarca ha rischiato di perdere il carico a causa di un cedimento di un sostegno del piano superiore. L’intervento è stato necessario per evitare che le auto si scomponessero durante il viaggio. Nessuna informazione su eventuali danni o feriti.

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco attorno alle 11.30 di oggi, martedì 21 aprile nei pressi dell'aeroporto di Brindisi dove una bisarca ha rischiato di perdere il carico delle auto che stava trasportando a causa del cedimento di un sostegno del piano soprastante. I pompieri si sono.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Prende fuoco il rimorchio di un tir carico di rifiuti, intervento dei Vigili del fuoco Camion carico di GPL resta impantanato: intervento dei Vigili del FuocoUn camion adibito al trasporto di GPL con un carico di 30 quintali nel cassone, nel pomeriggio di oggi, mentre effettuava probabilmente una consegna...