stefano de martino parla per la prima volta del video intimo

Durante il Rumore Festival di Fanpage, il ballerino e conduttore ha affrontato per la prima volta il tema del video intimo diffuso online. Ha espresso la sua opinione in modo diretto, spiegando come si sia trovato coinvolto in questa situazione. La sua presenza all’evento ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno seguito con attenzione le sue dichiarazioni.

. Ecco le sue parole. Stefano De Martino é stato ospite a Rumore Festival di Fanpage.it dove per la prima volta si è esposto proprio sull’argomento violazione della privacy che ha subito insieme alla sua ex fidanzata. La scorsa estate é stato diffuso un video intimo e stando a quanto riporta Biccy.it, il conduttore televisivo ha esordito affermando: “È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quanto mi hanno avvisato di questa cosa – e non lo auguro a nessuno – è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Stefano De Martino ha quel fascino irresistibile che non ha bisogno di troppe parole… Basta un sorriso, uno sguardo, un modo semplice di stare davanti alla camera, e riesce subito a catturare l’attenzione. Elegante senza sforzo, spontaneo, carismatico: Stef - facebook.com facebook

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