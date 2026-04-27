Stefano De Martino devolverà in beneficenza il risarcimento per i video intimi rubati l'annuncio dei legali

I legali di un noto conduttore hanno comunicato che il loro cliente destinerà in beneficenza l'intero risarcimento ottenuto per la diffusione non autorizzata di video intimi. La decisione è stata resa nota dagli avvocati, che hanno rappresentato il personaggio pubblico coinvolto nella vicenda. La somma verrà quindi devoluta a fini benefici, secondo quanto annunciato dai rappresentanti legali.

I legali di Stefano De Martino, Angelo e Sergio Pisani, hanno annunciato la decisione del conduttore: devolverà in beneficenza l'intera somma che otterrà come risarcimento per la diffusione dei suoi video intimi rubati.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “Tutto il risarcimento per i video intimi rubati andrà in beneficenza”: così gli avvocati di Stefano De MartinoStefano De Martino ha deciso di destinare in beneficenza l’intero ammontare del risarcimento che otterrà nell’ambito dell’inchiesta per revenge porn... Video intimi di Stefano De Martino rubati, indagato addetto alla sorveglianza: “Conosceva le password”Svolta sulla vicenda dei video intimi di Stefano De Martino con l'allora compagna Caroline Tronelli. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Video di Stefano De Martino e Caroline Tronelli, il piano dell'indagato; Stefano De Martino video privato rubato, tecnico indagato a Roma per accesso abusivo e revenge porn; Stefano De Martino, indagato un tecnico per i video rubati. Stefano De Martino e i video intimi rubati, indagato il tecnico della sicurezzaStefano De Martino, video intimi rubati e diffusi online: sotto indagine un tecnico della videosorveglianza della casa di Caroline Tronelli per revenge porn ... dilei.it Tutto il risarcimento per i video intimi rubati andrà in beneficenza: così gli avvocati di Stefano De MartinoIl conduttore tv è parte lesa in un caso di revenge porn. I suoi avvocati: Il sistema di tutela della privacy digitale è carente ... ilfattoquotidiano.it “Come mio successore a Domenica In vedrei bene Stefano De Martino…” Una vecchia proposta di Mara Venier che ancora fa discutere! Secondo voi Stefano potrebbe davvero raccogliere questa eredità e rivoluzionare il programma Vi piacerebbe v - facebook.com facebook Video intimi hackerati a Stefano De Martino e Caroline Tronelli, indagato addetto alla sorveglianza x.com