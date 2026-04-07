Durante una pausa pasquale, l’ex presidente ha incontrato alcune famiglie con bambini presso la residenza ufficiale, scherzando con i presenti. In un video diffuso, ha detto che avrebbe firmato autografi ai bambini, ma avrebbe preferito usare l’autopen, facendo riferimento al suo successore. L’evento ha coinvolto diverse famiglie, che hanno condiviso momenti di relax con l’ex capo dello Stato.

Donald Trump si è preso una pausa per Pasqua, invitando alla Casa Bianca alcune famiglie con i propri figli per festeggiare. Al tradizionale evento americano, intitolato “Egg easter roll”, hanno partecipato tanti bambini e lui si è dilettato ad intrattenerli con battute e invenzioni divertenti. Nel South Lawn, giornalisti e operatori hanno sservato Trump alle prese con i piccoli e i microfoni hanno catturato porzioni delle conversazioni a tratti surreali. Tra i giovanissimi ospiti, c’è chi ha chiesto l’autografo del presidente sul proprio disegno. «Potrei farvi gli autografi, ragazzi. E voi stasera potreste venderli per 25mila dollari su eBay», ha scherzato Trump, per poi aggiungere: «Io li firmerò, ma Biden l’avrebbe fatto con l’autopen». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump scherza con i bambini a Pasqua: “Vi firmo gli autografi, ma Biden avrebbe usato l’autopen” (video)

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Biden: L'Amministrazione Trump non rispecchia i valori americani – Il video(Agenzia Vista) Usa, 09 marzo 2026 “Jesse credeva che tutti meritassero di essere trattati allo stesso modo per tutta la vita.

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Trump scherza con Takaichi: Sei molto brava con l'inglese. Imparerò il giapponese(Agenzia Vista) Usa, 19 marzo 2026 Va bene? Capisci? Molto bene! Lei è molto brava! È così bello che non dobbiamo tradurre, va molto bene. Non ho imparato la tua lingua. La prossima volta che verrai, ... quotidiano.net

Trump scherza con Takaichi: Sei molto brava con l’inglese. Imparerò il giapponeseVa bene? Capisci? Molto bene! Lei è molto brava! È così bello che non dobbiamo tradurre, va molto bene. Non ho imparato la tua lingua. La prossima volta che verrai, avrò imparato la tua lingua. affaritaliani.it

La Stampa. . Durante la tradizionale Easter Egg Roll alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump scherza con bambine e bambini sul valore dei suoi autografi: “Io li firmo da solo e li rivendete su eBay a 25mila dollari”. Subito dopo, però, passa all’affondo co - facebook.com facebook

Durante la tradizionale Easter Egg Roll alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump scherza con bambine e bambini sul valore dei suoi autografi: “Io li firmo da solo e li rivendete su eBay a 25mila dollari”. Subito dopo, però, passa all’affondo contro Joe Bide x.com