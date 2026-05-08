VIDEO | Azione al fianco di Marco Donati ecco i candidati al consiglio comunale di Arezzo
Nel corso della campagna elettorale per le amministrative di Arezzo, Marco Donati ha presentato il suo programma e i candidati al consiglio comunale sostenuto da cinque liste, tra cui Azione. Le priorità indicate sono asili, famiglie, scuole e sicurezza. Donati si propone come candidato sindaco in vista delle elezioni del 2026, inserendo il proprio progetto all’interno di un piano più ampio condiviso con i rappresentanti delle liste alleate.
Le priorirtà sono asili, famiglie, scuole e sicurezza. Il programma elettorale di Azione è inserito all’interno del piano di Marco Donati che, nella corsa elettorale 2026, si presenta come candidato sindaco per il Comune di Arezzo col sostegno di cinque liste tra cui appunto, Azione.“Il nostro.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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