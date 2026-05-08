VIDEO | Azione al fianco di Marco Donati ecco i candidati al consiglio comunale di Arezzo

Nel corso della campagna elettorale per le amministrative di Arezzo, Marco Donati ha presentato il suo programma e i candidati al consiglio comunale sostenuto da cinque liste, tra cui Azione. Le priorità indicate sono asili, famiglie, scuole e sicurezza. Donati si propone come candidato sindaco in vista delle elezioni del 2026, inserendo il proprio progetto all’interno di un piano più ampio condiviso con i rappresentanti delle liste alleate.

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