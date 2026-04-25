Arezzo alle elezioni anche una neo mamma tra le candidate | Sefora De Giorgi al fianco di Marco Donati

Alle elezioni di Arezzo si presenta anche una neo mamma tra le candidate, Sefora De Giorgi, che si unisce a Marco Donati nella corsa elettorale. La sua candidatura è stata annunciata nelle ultime settimane, e si inserisce nel quadro delle diverse proposte politiche in campo. La competizione si svolgerà tra vari candidati, con lo sguardo puntato sulle elezioni che si terranno nei prossimi giorni.

Arezzo, 25 aprile 2026 – Arezzo, alle elezioni anche una neo mamma tra le candidate: Sefora De Giorgi a l fianco di Marco Donati. In vista delle elezioni amministrativ e del 24 e 25 maggio, si arricchisce il panorama delle candidature con nuove presenze femminili, tra cui quella di una neo mamma. Si tratta di Sefora De Giorgi, educatrice e figura conosciuta anche per il suo percorso artistico tra piccolo e grande schermo, che ha deciso di scendere in campo a sostegno della candidatura a sindaco di Marco Donati. Originaria del Salento, De Giorgi ha scelto Arezzo diciassette anni fa, attratta dal suo patrimonio culturale e artistico, una città che – come lei stessa racconta – rispecchiava profondamente le sue passioni per l’arte, lo studio e la letteratura.🔗 Leggi su Lanazione.it

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