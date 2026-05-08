? Domande chiave Come ha fatto un ragazzo di Orodel a conquistare l'Europa?. Perché il soprannome Satana è legato alla sua targa automobilistica?. Cosa ha spinto Piturca a ignorare stelle come Hagi e Mutu?. Come ha trasformato la freddezza in una strategia per vincere?.? In Breve Media di 28 reti in 28 presenze al Panduri Targu Jiu.. Passaggi intermedi al Craiova, Dinamo Slatina, Drobeta Turnu Severin e Olt Scornice?ti.. Soprannome Satana legato alla targa 666 della sua Mercedes.. Gestione rigorosa della nazionale rumena con campioni come Hagi e Mutu.. Victor Piturca compie 70 anni in questo venerdì 8 maggio 2026, portando con sé il mito di un bomber che ha segnato la storia del calcio rumeno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Victor Piturca compie 70 anni: il mito del bomber che ha fatto la storia

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