Tragedia a Vico Equense | 30enne muore cadendo in dirupo

Una tragedia si è verificata a Vico Equense domenica pomeriggio, quando un uomo di 30 anni è deceduto dopo essere caduto in un dirupo. La scoperta del corpo è avvenuta sul posto dai soccorritori intervenuti immediatamente. Le autorità stanno effettuando i rilievi per chiarire le dinamiche dell’incidente. La vittima era residente nella zona.

Una tragedia improvvisa ha scosso la Penisola Sorrentina nel tardo pomeriggio di domenica, lasciando senza vita un uomo di trent’anni. L’incidente è avvenuto a Vico Equense, nella località Case Vecchie, dove il defunto stava eseguendo lavori boschivi lungo il bordo di un canale. Nonostante l’intervento tempestivo dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, non è stato possibile salvare la vittima. Le squadre specializzate hanno raggiunto l’uomo precipitato in un dirupo, ma al momento dell’arrivo dei sanitari non c’era nulla da fare per evitare l’esito fatale. Il medico legale ha constatato il decesso sul posto, mentre il magistrato ha fornito l’autorizzazione necessaria per procedere con le operazioni successive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

