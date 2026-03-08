Fiera Pessima Officina Sociale anima la campionaria con laboratori teatro e volontariato

Alla Fiera Pessima, “Officina Sociale” ha avviato le sue attività con laboratori, rappresentazioni teatrali e iniziative di volontariato, coinvolgendo il pubblico presente. L’evento, promosso dal Csv Taranto Ets, vede anche quest’anno il terzo settore locale protagonista delle manifestazioni. La partecipazione è stata significativa e ha segnato l’inizio di una serie di appuntamenti dedicati alla comunità.

Nella saletta eventi della fiera, "Officina Sociale" propone laboratori, momenti di approfondimento e appuntamenti di intrattenimento organizzati dagli enti del terzo settore del territorio. Dopo le attività partecipate di sabato 7 marzo curate da Controra APS e dalla Pro Loco di Fragagnano, anche la giornata di domenica 8 marzo offre un ricco calendario di iniziative. La mattinata si apre alle ore 11 con "Assaggi di scena: commedia in sei portate", una degustazione teatralizzata a cura di Fermenta APS.