Jenco la ’Sezione Kids’ Spettacoli attività e laboratori teatrali

Al Teatro Jenco di Viareggio si svolge un fine settimana dedicato ai più giovani e alle loro famiglie con l'iniziativa denominata ’Sezione Kids’. L’evento prevede spettacoli teatrali e laboratori pratici pensati per coinvolgere bambini e genitori, offrendo momenti di intrattenimento e attività creative. Durante la manifestazione vengono proposti diversi appuntamenti che si svolgono nel corso di due giorni, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e la fantasia dei partecipanti.

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Al Teatro Jenco di Viareggio arriva la ’ Sezione Kids ’, un fine settimana interamente dedicato a bambini e famiglie, tra spettacoli e laboratori pensati per stimolare immaginazione, creatività e partecipazione. L’appuntamento è per oggi e domani, con un programma articolato che unisce teatro, narrazione e arti performative in un’esperienza coinvolgente e accessibile. La giornata di oggi si apre alle 8.45 con laboratori teatrali e attività, per poi entrare nel vivo alle 10.30 con ’Alla ricerca della principessa perduta’, spettacolo liberamente ispirato al romanzo ’Atlante dei luoghi immaginari’ di Davide Calì e Pierdomenico Baccalario, a cura di Coquelicot Teatro.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Jenco, la ’Sezione Kids’. Spettacoli, attività e laboratori teatrali Notizie correlate strettamente riservato - rassegna di spettacoli teatrali per adultiSTRETTAMENTE RISERVATO Ogni domenica alle 16 e alle 19:30 va in scena uno spettacolo teatrale unico nel suo genere dal titolo STRETTAMENTE RISERVATO,... Leggi anche: Up to you, il festival delle nuove generazioni tra spettacoli teatrali e Dj Set Contenuti di approfondimento Si parla di: Jenco, la ’Sezione Kids’. Spettacoli, attività e laboratori teatrali; Colpo di sogno. Teatro e fantasia per i più piccoli.