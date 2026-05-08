Il Vaticano ha annunciato il programma del viaggio apostolico in Spagna, che includerà una tappa alle isole Canarie. Questa visita avviene a circa un mese dalla prima visita di un pontefice nel paese dal 2011. La presenza del Papa si concentrerà su diverse tappe, con un’attenzione speciale alle comunità locali e ai temi legati ai migranti. La comunicazione ufficiale arriva in un momento di particolare attenzione internazionale.

A un mese dalla visita di Leone XIV in Spagna – la prima di un pontefice dal 2011 – il Vaticano ha reso noto il programma del suo viaggio. La possibilità che Prevost visitasse Barcellona si vociferava da tempo: quest’anno ricorrono i 100 anni della morte dell’architetto Antoni Gaudí (di cui si sta studiando la possibile beatificazione) e proprio quest’anno la sua opera più famosa, la Sagrada Família, ha finito di collocare la torre principale, la Torre di Gesù. L’idea era che fosse proprio il pontefice a inaugurarla, così come aveva fatto Benedetto XVI con l’interno della basilica. Ma la conferma del viaggio è arrivata proprio nel contesto politico perfetto: quando è al massimo lo scontro con l’amministrazione Trump e subito dopo il viaggio in Libano.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Viaggio apostolico in Spagna, tappa alle Canarie sulla rotta dei migranti

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Panoramica sull’argomento

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